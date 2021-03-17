До скончания века

Как стало известно „Ъ-Прикамье“, в фонде «Содействие–ХХI век», операторе региональных социальных и благотво­рительных проектов, меняется директор. Возглавлявшая организацию последний год Наталья Мельник решила сосредоточиться на постоянной работе в думе. По одной из версий, это связано с намерениями учредителей свернуть работу фонда. Как будут финансироваться благотворительные проекты, пока не решено.



Председатель комитета Пермской думы по бюджету и налогам, бывший банкир Наталья Мельник написала заявление о работе в представительном органе на постоянной основе. Заявление парламентария числится в картотеке документов, поступивших в думу. Оно будет рассмотрено на мартовском заседании думы.

В феврале депутаты Пермской думы выбрали госпожу Мельник вице-спикером. Ожидается, что ей будет передана ставка бывшего заместителя председателя думы Алексея Грибанова, перешедшего на работу в городскую администрацию на пост замглавы по социальным вопросам.

Отметим, что с апреля 2020 года госпожа Мельник возглавляет благотворительный фонд «Содействие–ХХI век», оператор региональных социальных и благотворительных проектов. Переход депутата на постоянную основу означает, что она не сможет трудиться директором фонда.

Сама Наталья Мельник вчера не отвечала на звонки по мобильному телефону. Собеседник, близкий к представительному органу, подтвердил, что вице-спикер увольняется из фонда, и кто его возглавит — неизвестно: значащийся учредителем, по базе «СПАРК-Интерфакс», директор КГАУК «Пермкино» Павел Печенкин заявил „Ъ-Прикамье“, что вышел из состава учредителей организации.

Напомним, фонд «Содействие–XXI век» был создан в 2010 году. На счетах структуры аккумулируются добровольные поступления от крупнейших предприятий-налогоплательщиков региона. После смены главы Прикамья в феврале 2020 года руководителем фонда стала председатель комитета Пермской думы по бюджету и налогам Наталья Мельник. По итогам 2019 года, на счет фонда поступили пожертвования на сумму 1,3 млрд руб.

Отметим, что ранее у правоохранителей были вопросы по поводу расходования этих средств фондом.

По одной из версий, в дальнейшем деятельность организации будет свернута, и именно с этим связан переход госпожи Мельник на постоянную работу в думу. Каким образом будут финансироваться проекты, пока неизвестно.

Отметим, что только ЛУКОЙЛ на 2021 год запланировал на поддержку социальных проектов в Прикамье 750 млн руб., в том числе — профинансировать крупнейший проект — строительство новой сцены для пермского ТЮЗа. Ежегодно ЛУКОЙЛ перечислял в «Содействие–XXI век» около 800 млн руб.

Источник, знакомый с ситуацией, отметил, что неф­тяников устроит любой инструмент, предложенный властями региона. «Никаких интриг нет. Это чисто технический вопрос»,— отметил собеседник.

Дмитрий Астахов