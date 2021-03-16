В Подмосковье весеннее половодье может подтопить 158 населенных пунктов

ГУМЧС по Московской области ожидает в этом году небывало мощное и продолжительное половодье. По предварительным данным, подтопить может 158 населенных пунктов, говорится в сообщении на сайте ведомства.

«В этом году из-за обилия снега и затяжной весны половодье обещает быть небывало мощным и продолжительным. В зоны подтопления, по предварительным прогнозам, могут попасть 158 населенных пунктов, расположенных на территориях 30 городских округов»,— сообщили в областном главке МЧС.

Для реагирования на возможные происшествия ведомство создало группировку из 24 тыс. человек и более 6,5 тыс. единиц техники. Также МЧС проведет учения и заседание межведомственной комиссии, в которой примут участие власти населенных пунктов, где возможно подтопление.