Качество воздуха в период пандемии улучшилось в большинстве стран мира

Из-за вводимых в период пандемии локдаунов и связанного с этим снижения уровня вредных выбросов транспорта и промышленности качество воздуха в 2020 году улучшилось в большинстве стран мира. Такой вывод сделан в ежегодном докладе о качестве воздуха, публикуемом швейцарской компанией IQAir. Доклад включает данные по 106 странам и 92 городам мира. Улучшение качества воздуха в условиях пандемии отмечено в 84% стран, данные которых были включены в доклад, и в 65% городов.

Самое значительное улучшение отмечается в Сингапуре, Пекине и Бангкоке, где ограничительные меры были самыми жесткими. В Сингапуре вредные выбросы снизились на 25%, в Пекине — на 23%, в Бангкоке — на 20%. Воздух стал чище по сравнению с показателями 2019 года в 86% китайских городов и в 63% индийских городов.

В топ-10 стран с самым загрязненным воздухом вошли Бангладеш, Пакистан, Индия, Монголия, Афганистан, Оман, Катар, Киргизстан, Индонезия и Босния-Герцеговина. Самый чистый воздух в Пуэрто-Рико (106-е место). Россия в рейтинге занимает 86-е место и входит в число стран, где концентрация твердых частиц PM2.5 в воздухе не превышает указанного Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) максимального уровня 10 мкг/м?.

Города с самым грязным воздухом — Дели и Дакка, где, как отмечают в IQAir, очень высокая вероятность негативных последствий для здоровья жителей и обострения легочных и сердечных заболеваний. Самый чистый воздух в Шарлотте-Амалии, столице и крупнейшем городе Американских Виргинских островов. В топ-5 по чистоте воздуха также вошли Стокгольм, Хельсинки, Веллингтон и Таллинн. Москва занимает в рейтинге 71-е место и входит в число городов с «хорошим» качеством воздуха.

Алена Миклашевская