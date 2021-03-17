Строитель прокатился на взятках

В Республике Алтай (РА) суд рассмотрит уголовное дело бывшего гендиректора ООО «Горно-Алтайская строительная компания» Вячеслава Борщева. Он обвиняется в даче взятки на 44 млн руб. экс-руководителю «Агентства по ипотечному жилищному кредитованию РА» Николаю Сабыне за заключение 300-миллионного контракта на строительство многоквартирного жилого дома. Часть взятки, установило следствие, была выплачена деньгами, еще часть — иномарками. Отметим, что Вячеслав Борщев сейчас отбывает шестилетний тюремный срок за другое преступление — хищение у дольщиков свыше 134 млн руб., а Николай Сабына скончался еще в 2019 году.



Управление Следственного комитета России по РА завершило расследование уголовного дела в отношении экс-гендиректора ООО «Горно-Алтайская строительная компания», обвиняемого в коррупции. Фамилию обвиняемого в ведомстве не называют, по данным картотеки дел на сайте горсуда Горно-Алтайска, речь идет о 55-летнем Вячеславе Борщеве.

Инкриминируемые ему события, по версии правоохранителей, произошли в 2012–2014 годах. По данным следствия, топ-менеджер стройкомпании регулярно давал взятки главе ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию РА». В то время эту должность занимал Николай Сабына. «Откаты» выплачивались за заключение со стройфирмой контракта стоимостью свыше 300 млн руб. на возведение многоквартирного жилого дома в селе Майма и последующее нерасторжение договора подряда. Следствие полагает, что за два года сумма взяток составила около 44 млн руб. Основная ее часть — свыше 41 млн руб. — выплачивалась деньгами, еще часть — автомашинами Toyota Land Cruiser и Hyundai Santa Fe общей стоимостью 2,7 млн руб. Сейчас эти иномарки изъяты в качестве вещественных доказательств.

Вячеславу Борщеву правоохранители предъявили обвинение в даче взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ), за что ему грозит от восьми до 15 лет лишения свободы. Он полностью признал вину. Уголовное дело в отношении экс-руководителя «Агентства по ипотечному жилищному кредитованию РА» о получении взятки (ч.6 ст. 290 УК РФ) было прекращено в связи с его смертью. В целях реабилитации на продолжении расследования могли настоять родственники умершего, но они не стали этого делать. Как рассказали в прокуратуре РА, ведомство утвердило обвинительное заключение по делу и направило его в суд.

В мае 2021 года истекает половина тюремного срока, назначенного Вячеславу Борщеву за экономические преступления: мошенничество и присвоение вверенных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 160 УК РФ). Как писал „Ъ-Сибирь“, он похитил у клиентов стройфирмы свыше 134 млн руб., которые они вложили в строительство многоквартирного дома в Горно-Алтайске. «Заключая договоры, Вячеслав Борщев устанавливал стоимость квадратного метра жилья значительно ниже рыночной, не имея возможности и намерения на строительство жилых объектов»,— указывалось в материалах следствия. В мае 2017 года бывшего гендиректора и владельца обанкротившейся «Горно-Алтайской строительной компании» приговорили к шести годам лишения свободы и штрафу в размере 250 тыс. руб. Помимо этого, предпринимателя обязали возместить обманутым дольщикам ущерб. Срок он отбывает в колонии в Алтайском крае.

Константин Воронов