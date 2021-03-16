«Посадить можно любого»

Госдума оградила студентов и школьников от «антироссийской пропаганды». Таков официальный комментарий к закону о регулировании просветительской деятельности. Сегодня он принят в третьем, окончательном, чтении. Документ активно критикует РАН. Академики считают опасным административное вмешательство в научную деятельность. 16 марта во втором чтении принят еще один спорный законопроект — об уголовной ответственности за клевету на ветеранов. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что очередные запретительные законы создают угрозу дальнейшему развитию страны.

Госдума после совсем небольшой паузы вернулась к привычной деятельности — выдаче на-гора запретительных документов. В один день сразу два: в третьем, окончательном, чтении принят закон о регулировании просветительской деятельности; и во втором — об уголовной ответственности за оскорбление ветеранов.

Оба этих, казалось бы, разных продукта законотворчества объединяет одна большая общая цель — борьба с крамолой и чуждым западным влиянием, что по сути одно и то же.

Чтобы всего этого не допускать, государство должно контролировать как можно больше разных областей политической, экономической и общественной жизни.

Враги не спят и постоянно находят разные лазейки для того, чтобы сеять зло. Значит, и наш законодатель должен быть начеку.

К сожалению, как при любом противостоянии кто-то или что-то может невинно пострадать. Но ничего не поделаешь — нет боев без потерь, приходится чем-то жертвовать ради сохранения стабильности.

Возвращаемся к последним документам. Враги зачастую маскируются под лекторов или иных псевдо-просветителей, а вместо этого занимаются своей подрывной деятельностью. Без всякой иронии нужно сказать, что проблема такая есть. И касается она не только политики, но и разных сфер жизни. А враги эти, к слову сказать, не обязательно происходят с Запада.

Проблема только в том, что «подрывная деятельность», «чуждое влияние» или как ее не назови — понятие слишком широкое. Получается, что при желании крамолу можно найти абсолютно где угодно. Пример — лекция о здоровом питании. Один сыр качественный, а этот — не очень, и вдруг лектор ставит в пример зарубежный аналог как наиболее вкусный и полезный. И вот уже мы видим попытку скомпрометировать российскую торговлю и производство. Второй аспект: допустим, лектор все правильно оформил, получил надлежащее разрешение, но это не повод спать спокойно. Тебя всегда могут поправить, предупредить, чтобы не увлекался всякими чуждыми уклонами.

Еще один пример из недалекого прошлого: генетика — продажная девка империализма. Фразу приписывали Трофиму Денисовичу Лысенко, был такой академик из народа, который как раз и специализировался на внедрении правильных наук, что не противоречат идеям Маркса-Ленина-Сталина. Вроде как не он это сказал, но сути это не меняет. Понятно, к чему ведут все эти законы, — к новым Лысенко.

Собственно, клевета на ветерана — это об этом же.

Есть две трактовки любых событий: одна — государственная, а другая — неправильная, а то и политически вредная.

А поскольку четких критериев нет, что хорошо, что можно и что нет, то посадить можно любого — того, кто не понравится чиновнику. Вот и про философский пароход уже вспомнили. Съезды разгоняем. Крамолу-то мы убьем, только вот что останется? Этот вопрос и выходит на первый план.