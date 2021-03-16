Следственный комитет начал проверку по факту гибели хоккеиста Молодежной лиги Тимура Файзутдинова от удара шайбой. 19-летний игрок клуба «Динамо» Санкт-Петербург скончался 16 марта в реанимации ярославской больницы, куда был госпитализирован 12 марта во время матча его команды с местным «Локо». Подробности — у спортивного обозревателя “Ъ FM” Владимира Осипова.

Видео эпизода, который произошел во время хоккейной встречи в Ярославле, не выглядит страшно. Таких ситуаций в хоккее много, но шайба, пущенная в сторону ворот, попала в незащищенное место. Тимур Файзутдинов сначала потерял сознание, а спустя несколько дней умер в больнице.

Руководитель пресс-службы хоккейного клуба «Динамо» Санкт-Петербург Михаил Кравченко уверен, что произошедшее на площадке — просто несчастный случай: «Это большая трагедия для всего нашего хоккея.

Безусловно, клуб скорбит. Мы очень сильно и искренне соболезнуем родственникам.

Это случайность, которая привела к смерти молодого человека, у которого вся жизнь была впереди».

Тем не менее, смерть 19-летнего парня, да еще после попадания шайбы, стала резонансной. Безопасность хоккея стала обсуждаемой темой. Те, кто далек от этого вида спорта, не понимают, почему игроки выходят на площадку в защитных масках только до 18 лет. Дело в том, что на скоростях профессионалов такая маска серьезно мешает, рассказал “Ъ FM” хоккейный эксперт бывший арбитр Леонид Вайсфельд: «Обзор, безусловно, хуже. Потом она банально тяжелее и, естественно, в ней неудобно играть. Ну как неудобно? Удобнее без нее».

Чего только не случалось в истории хоккея. Гибель вратарей, которым травмировали горло коньками, смети от жестких столкновений с соперниками, а уж от удара шайбой, которая развивает скорость до 200 километров в час, хоккеисты гибли не раз, в том числе в России.

Например, в 2016 году 19-летний Алексей Орехов умер после попадания шайбы в шею. А в Канаде в 1997-м умер новичок юниорской лиги Грэм Кристи после того, как шайба попала ему в грудь и остановила сердце. Все эти случаи заставляют производителей защитной амуниции постоянно совершенствовать свою продукцию, рассказал “Ъ FM” Леонид Вайсфельд:

«Специальные институты работают над изучением материалов и формы этой экипировки.

Кроме того, тут же безопасность и конкурентная борьба. Достаточно много фирм, которые борются на этом рынке. Эта индустрия постоянно развивается, и, я думаю, сейчас экипировка очень хорошая».

Но, несмотря на все совершенство защиты, в таком контактном виде спорта, как хоккей, травмы и даже смертельные случаи неизбежны. И все же хоккей не тот вид спорта, где подобное происходит постоянно. Статистику смертности в спорте — да есть и такая — возглавляет дельтапланеризм. Затем идет парашютный спорт, бокс и дайвинг, следом — регби, автогонки и мотогонки.