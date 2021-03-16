«Водоканал» не может найти средства для подключения к сетям объектов Универсиады

МУП «Водоканал» в Екатеринбурге не может найти источники финансирования для подключения объектов Универсиады к инженерным сетям. Об этом на заседании комиссии думы гордумы по горхозу сообщил начальник инвестиционной

службы предприятия Дмитрий Миронов.

По его словам, для строительства сетей к Всемирным студенческим играм необходимо 383 млн руб., однако МУП не может взять кредит в банке, поскольку в инвестиционной программе «Водоканала» не предусмотрены эти траты. «По кредиту отсутствует источник возврата. Два региональных министерства должны были найти источники, но до сих пор не сделали этого»,— пояснил господин Миронов.

Он отметил, что на конец 2020 года задолженность предприятия по кредитным обязательствам составляла около 1,2 млрд руб. К концу текущего года эту сумму планируется сократить до 756 млн руб.

Согласно инвестиционной программе, в 2021 году «Водоканал» должен построить порядка 15 км сетей в рамках подготовки к Универсиаде. МУП уже разработал проектную и рабочую документации, а также организовал конкурсные процедуры по выбору подрядных организаций.

Анастасия Реутова