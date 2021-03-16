В Петербурге потребовали закрыть выставку экс-главы аппарата Минобороны Евгении Васильевой

В музее Академии художеств в Петербурге 17 марта откроется выставка работ экс-главы департамента имущественных отношений Минобороны Евгении Васильевой. Против размещения работ выступили студенты и преподаватели Академии.

Ректор Академии художеств Семен Михайловский заявил, что эта выставка никакого отношения к учебному заведению не имеет. Господин Михайловский сообщил интернет-газете «Фонтанка.ру», что он категорически против подобных проектов, «дискредитирующих как современное искусство, так и уважаемые институции».

Открытое письмо на имя ректора с требованием «незамедлительно убрать» из музея Академии художеств работы Евгении Васильевой подписали более 300 преподавателей, студентов и профессоров вуза.

Напомним, что в 2012 году экс-чиновницу Минобороны Евгению Васильеву задержали по обвинению в мошенничестве. В 2015 году она была осуждена на пять лет, но затем освобождена по УДО. В октябре 2020 года Евгения Васильева стала почетным членом Академии художеств.