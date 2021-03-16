На Дону разработают систему управления строительными отходами

Министерство ЖКХ Ростовской области и «5R «Ассоциация производителей и переработчиков» во время работы II Международного форума-выставки «Чистая страна» подписали меморандум о сотрудничестве, сообщает пресс-служба министерства.

Целью сотрудничества является создание в регионе автоматизированной системы управления отходами строительства, сноса зданий и сооружений, в том числе грунтами. В рамках системы будут разработаны алгоритмы управления процессами утилизации, обезвреживания и размещения отходов. «Обращение с данным видом отходов не входит в обязанности региональных операторов по обращению с ТКО, однако эта отрасль тоже требует регулирования. Именно поэтому для решения поставленной задачи мы обратились за помощью к основным игрокам этого сегмента»,— сказал министр ЖКХ Ростовской области Михаил Солоницин, его слова приводятся в сообщении.

Наталья Шинкарева