Курс на выход

Пандемия не изменила главного тренда в перестраховании — в 2020 году участники традиционно больше передавали страховые риски за границу, чем принимали их на себя. Как следует из данных перестраховочной «дочки» ЦБ — РНПК, исходящее перестрахование в России по объему премий в прошлом году выросло значительнее, чем входящее. Отчасти, впрочем, причиной этого стало ослабление рубля. Лидером размещения рисков отечественных страховщиков стала Великобритания, по части получения иностранных рисков российским рынком — Франция.

Рынок входящего перестрахования по итогам 2020 года вырос на 14,4% (до 62,5 млрд руб.), следует из отчета РНПК. Доля международного бизнеса в принятых отечественными игроками рисках при этом составила 41,9%. Лидером рынка входящего перестрахования традиционно оказалась РНПК, ее доля в принятой премии по входящим рискам составила 24,2%.

Основным поставщиком рисков в 2020 году стала Франция, перестраховочные премии, исходящие из этой страны, выросли на 25% — до 4 млрд руб. На втором месте — лидер 2019 года Китай (3,6 млрд руб.).

В отчете РНПК поясняются колебания объемов рисков, передаваемых из ряда стран: по итогам года в топ-20 государств по входящему перестрахованию появилась Турция (благодаря разовому инфраструктурному проекту) и Барбадос. Египет и ОАЭ при этом из списка ушли, а Кайманы остались (1,5 млрд руб.— пятое место в топ-20 стран, из которых в РФ приходит перестраховочная премия).

В исходящем перестраховании, подразумевающем передачу отечественных рисков за пределы РФ, по итогам 2020 года премия выросла на 17% (до 148, 8 млрд руб.). Заметная часть роста связана с перестрахованием СОГАЗом крупного (около 10 млрд руб.) проекта. При этом частично рост премий в этом сегменте связан с падением рубля — средневзвешенный курс бивалютной корзины вырос в 2020 году на 12%. Влияние курса валют (в основном евро) на итоговые цифры роста в этом сегменте может составлять до 10%, делают вывод в РНПК.

Напомним, что на внутреннем рынке страховщики также могут делиться рисками за перестраховочную премию — доля исходящих сборов здесь составляет 25%. Впрочем, в большинстве случаев страховщики предпочитают иностранное размещение — лидером по получению российских рисков стала Великобритания (29,5 млрд руб.). Так, в статистике отразилось размещение проекта СОГАЗа в синдикатах LLOYD’S. Германия, годом ранее занимавшая первую строчку по российским рискам, по итогам 2020 года — на втором месте (18, 8 млрд руб.). В РНПК объясняют это резким снижением страхования каско компанией «Согласие». Вернулась в топ-20 стран по исходящему перестрахованию Италия (1,4 млрд руб.,14-е место) — благодаря рискам «Ингосстраха» и «Ренессанс Страхования». Десятикратный рост по объему премий показали Гонконг (благодаря СОГАЗу и «Ингосстраху) и Сингапур (СОГАЗ). СОГАЗ и остался лидером рынка исходящего перестрахования (54,5 млрд руб.) в 2020 году.

Татьяна Гришина