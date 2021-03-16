Бывший мэр Ярославля назвал позором качество уборки города

Сегодня организацию зимней уборки Ярославля обсудили на заседании комитета по градостроительству, транспорту, безопасности и качеству автомобильных дорог ярославской областной думы, сообщили в пресс-службе облдумы. О том, как проводится уборка города депутатам рассказал директор департамента городского хозяйства мэрии Ярослав Овчаров.

По словам господина Овчарова, сейчас на работах по содержанию автодорог Ярославля задействовано 66 единиц техник, а в период сильных снегопадов происходило дополнительное привлечение техника от других организаций. Он отметил, что город в первую очередь организует уборку дорог с максимальным трафиком движения, а также дорог, по которым движется общественный транспорт. Текущей зимой с городских дорог было вывезено более 70 тыс. кубометров снега. Директор департамента рассказал, что мэрия планирует пополнить парк и готовится закупить в лизинг 21 единицу спецтехники. На эти цели планируется потратить 111 млн руб.

Депутаты на заседании комитета подвергли жесткой критике мэрию Ярославля за организацию зимней уборки города. По информации сетевого издания «Ярньюс», заместитель председателя областной думы, бывший мэр Ярославля Виктор Волончунас назвал позором ситуацию, сложившуюся с уборкой городских улиц.

«Да в какое время было такое, чтобы все таяло, а на тротуаре до сих пор лежали глыбы льда? Ребята, ну это же позор. Столица Золотого кольца, Масленицу провели. На Масленицу люди приехали и нам в глаза говорят: а чего у вас грязища-то такая»,— цитирует «Ярньюс» господина Волончунаса.

Бывший градоначальник посоветовал нынешнему руководству мэрии более грамотно организовывать работу по уборке Ярославля и активнее налаживать контакты с предприятиями и привлекать юрлиц для уборки участков тротуаров и улиц, расположенных возле их предприятий.

По словам председателя комитета облдумы Николая Бирука, на заседании большинство присутствовавших депутатов отмечали, во время снегопадов мэрией Ярославля не была обеспечена удовлетворительная работа по содержанию улично-дорожной сети, соответствующая нормативным требованиям.

«Это вызвало большое количество жалоб и нареканий от жителей. И сегодня мы предложили мэрии ряд конкретных мер, которые смогут помочь избежать подобных ситуаций в будущем»,— отметил господин Бирук.

Он уточнил, что на заседании комитета облдумы было рекомендовано мэрии Ярославля разработать как организационно-технические, так и кадровые мероприятия, проведение которых поможет укрепить материально-техническую базу муниципальных предприятий и повысить качество зимней уборки городских улиц. Также председатель комитета рассказал, что депутаты ждут от мэрии отчета по использованию субсидии, которая предоставляется Ярославлю на содержание улично-дорожной сети, за первый квартал 2021 года.

Антон Антонов