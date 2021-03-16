У двоих жителей Дона выявили подозрение на заражение штаммом COVID-19, похожим на «британский»

В Ростовской области два человека, жители Шахт и Таганрога, находятся под наблюдением с подозрением на заражение штаммом коронавируса, который похож на «британский». Об этом на заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом, которое проходило онлайн, сообщил глава регионального управления Роспотребнадзора Евгений Ковалев.

Господин Ковалев уточнил, что эти люди за границу не выезжали. «Мы продолжаем мониторинг изменчивости вируса. По предварительным данным, есть подозрения на „британский“ штамм у двух человек. Есть подозрение, что изменившийся штамм циркулирует на территории Ростовской области»,— сказал он. Евгений Ковалев отметил, что по данным центра «Вектор», данная мутация вируса не несет утяжеленного течения болезни.

Наталья Шинкарева