СМИ: суд на Украине заочно приговорил экс-главу ЛНР к пожизненному заключению по делу о сбитом Ил-76

Красногвардейский суд Днепра заочно приговорил бывшего главу самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Игоря Плотницкого к пожизненному заключению по делу о крушении украинского военного самолета Ил-76 в 2014 году, сообщается на сайте телеканала «Открытый». Приговор вынесен по статье о совершении террористического акта.

О пожизненном заключении просила прокуратура. Игорь Плотницкий находится в розыске. По этому же делу суд приговорил к пожизненному заключению двух командиров отрядов ополчения ЛНР Андрея Патрушева и Александра Гуреева. «Открытый» отмечает, что судьи зачитывали вердикт два дня, объем документа составил около 130 страниц.

Напомним, в ночь на 14 июня 2014 года ополченцы сбили заходивший на посадку в аэропорту Луганска самолет с украинскими военными. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт, приведший к гибели людей и причинению значительного имущественного ущерба». ЛНР сначала взяла на себя ответственность за сбитый самолет, а потом заявила, что транспортный Ил-76 мог быть уничтожен самими украинскими военными.