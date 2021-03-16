UTair запустит прямой рейс из Сургута в Томск с 3 мая

Авиакомпания UTair с 3 мая запустит прямой рейс из Сургута в Томск, сообщила пресс-служба перевозчика. Полеты будут выполняться по понедельникам, вторникам, пятницам и субботам.

Самолет из Сургута будет вылетать в 4:35, из Томска – в 9:30. Время полета составит два часа и 10 минут. «В Сургуте находится штаб авиакомпании, и для нас это один из приоритетных городов для развития прямого авиасообщения. В 2021 году мы возобновили востребованный у пассажиров рейс из Сургута в Барнаул, в мае начинаем летать в Томск и Нягань и планируем и дальше расширять географию полетов из Сургута»,— сказал президент «Utair — Пассажирские авиалинии» Олег Семенов.

Ранее UTair объявил о запуске рейса из Сургута в Барнаул, Белгород, Ростов-на-Дону и Сочи.

Михаил Мананников