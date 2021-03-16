Сергея Назарова назначили генеральным директором СИБУР-Кстово

Директор по развитию технологий «ЗапСибНефтехим» (входит в состав СИБУРа) Сергей Назаров занял должность генерального директора ООО «СИБУР-Кстово» (Нижегородская область), сообщили в пресс-службе компании. Александр Должиков, который занимал этот пост с 2017 года, ушел на заслуженный отдых.

Сергей Назаров родился в 1984 году в Кстове. С 2004 года работал на различных предприятиях СИБУРа. В 2012-2015 годах руководил проектом внедрения производственной системы СИБУРа в Кстове, с 2015 года возглавил производство мономеров в «Томскнефтехим» (входит в СИБУР). В 2018 – 2021 годах занимал должность директора по развитию технологий «ЗапСибНефтехим».

Анастасия Еремина