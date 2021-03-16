11% населения Липецкой области сделали прививки от COVID-19

В Липецкой области первую аппликацию вакцины от коронавируса получили 61 789 человек, двукратно привиты 43 554 человека, сообщила пресс-служба региональной администрации со ссылкой на региональное управление здравоохранения. Таким образом, на сегодняшний день прививки сделали 11% жителей региона, средний показатель в РФ составляет 7,8%, уточнили в администрации. В Липецкой области от COVID-19 планируют вакцинировать 60% взрослого населения. Всего регион получил 70 232 дозы вакцины.

Число заболевших коронавирусом в регионе с начала пандемии составляет 26 262 человека, ежесуточный прирост – менее 100 человек (95 за последние сутки). От последствий коронавируса с марта 2020 года скончался 481 человек.

Ирина Лобанова