Следователи назвали предварительную причину схода вагонов в Челябинской области

Предварительной причиной схода 17 вагонов с углем между станциями Сыростан и Хребет в Челябинской области явился излом рельса. Об этом сообщает пресс-служба Уральское управление на транспорте СК РФ.

Следователи в ходе осмотра места происшествия обнаружили и изъяли обломки рельсы со следами излома. Также изъяты регистраторы переговоров, кассета со скоростемерной лентой локомотива, которая направлена для расшифровки. Проводятся иные следственные и процессуальные действия.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», сегодня ранним утром на железнодорожном перегоне Сыростан – Хребет с рельсов сошли 17 вагонов грузового поезда, перевозившего уголь. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения железнодорожного транспорта, повлекшего по неосторожности причинение крупного ущерба).

Из-за повреждения пути движение на данном участке было остановлено: электрички отменили, пассажирские и грузовые поезда пустили в обход.

Пути уже освободили от вагонов и начали укладку железнодорожного полотна и монтаж контактной сети. До конца дня планируется возобновить движение поездов на участке.