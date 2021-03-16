В 2021 году «Россети Тюмень» планируют осуществить 4,7 тыс. техприсоединений

Компания «Россети Тюмень» планирует исполнить 4,7 тыс. договоров технологического присоединения в 2021 году, сообщила пресс-служба компании. «Общий объем присоединенной мощности составит 246 МВт. Надежное электроснабжение получат более 4 тыс. человек, крупные нефтегазодобывающие проекты, более 150 субъектов малого и среднего бизнеса, а также новые жилые комплексы и социально значимые объекты»,— говорится в сообщении.

В частности, в Тюменской области будут обеспечены электроэнергией восемь новых фельдшерско-акушерских пунктов, три общеобразовательные школы и детский сад, в ХМАО и ЯНАО запланирован ввод в эксплуатацию ряд электросетевых объектов для энергоснабжения нефтегазодобывающих компаний. «В компанию, несмотря на то что деловая активность еще не вышла на докризисный уровень, продолжают поступать обращения потребителей на подключение к сетям»,— отметил заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг «Россети Тюмень» Владимир Кирюхин.

Реализация мероприятий принесет «Россети Тюмень» по итогам 2021 года выручку в размере 3,3 млрд руб., отметили в компании.

По прогнозам энергетиков, в ближайшие четыре года, после снятия ограничений в рамках сделки ОПЕК+, мощности энергопотребления могут увеличиться на 852 МВт. «Рост будет сформирован за счет технологического присоединения объектов нефтегазодобычи в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах»,— поясняется в сообщении.

Территория обслуживания компании «Россети Тюмень составляет около 1,5 млн квадратных км и включает Тюменскую область, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа с населением около 3,6 млн человек. Объем передачи электроэнергии в 2020 году составил около 49,8 млрд кВтч.

Алексей Буров