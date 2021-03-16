Краевой суд ужесточил наказание виновным в гибели одиннадцати человек при пожаре в Адлере

В Краснодаре краевой суд согласился с апелляционным представлением прокуратуры и изменил приговор двоим жителям Сочи, которые признаны виновными в причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК РФ), сообщила пресс-служба суда. Вместо шести месяцев по приговору Адлерского суда каждый из подсудимых пробудет в колонии-поселении два с половиной года, уточнили в краевом суде.

Фамилии подсудимых не называются, на сайте Адлерского суда указано, что подсудимыми по делу являются Анатолий Громаков и Артуш Барсегян. По данным краевого суда, один из подсудимых в период с 2010 по 2013 годы самовольно возвел и укомплектовал электрическим оборудованием нестационарный торговый объект – торговый павильон в Адлере. Другой подсудимый в 2015 году взял павильон в аренду и оборудовал в нем кафе. Рано утром 30 июля 2018 года в кафе вспыхнул пожар, который распространился на стоящее рядом здание частной гостиницы. В результате пожара погибли 11 человек.

Анна Перова, Краснодар