В отношении коллекционера боеприпасов времен ВОВ заведено уголовное дело

Следственный комитет России по Липецкой области возбудил уголовное дело в отношении депутата сельского поселения Воловского района Липецкой области, устроившего склад боеприпасов по месту своего жительства (ч. 1 ст. 222 УК РФ, ч. 1 ст. 222.1 УК РФ, до трех лет лишения свободы), следует из сообщения регионального СК.

В своем гараже, а также в опустевшем родительском доме подозреваемый незаконно хранил арсенал времён Великой Отечественной войны: немецкий артиллерийский осколочно-фугасный снаряд, почти 300 патронов «Маузер» иностранного производства, предназначенных для винтовок и карабинов образца 1935-1942 годов, ручных, танковых и авиационных пулеметов, а также ручные осколочные гранаты Ф-1, неразорвавшуюся минометную мину, пакеты с добытым из найденных боеприпасов взрывчатым веществом общей массой около 10 кг. Боеприпасы собирались на протяжении трех лет во время раскопок для личной коллекции. Согласно выводам экспертов, боеприпасы и порох пригодны для стрельбы.

Ирина Лобанова