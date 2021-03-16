Для реконструкции стадиона «Водник» разработают новый проект

Мэрия Нижнего Новгорода планирует заказать новый проект реконструкции стадиона «Водник», расположенного в центре города, сообщил глава департамента физкультуры и спорта Юрий Звездин. На заседании комиссии думы по развитию города во вторник он напомнил, что прежние инициативы оказались слишком дорогими, а работы необходимо провести с «минимальными затратами».

Как писал “Ъ-Приволжье”, восстановление спортивного объекта обсуждается уже десять лет, но из-за отсутствия финансирования вопрос до сих пор не решен. В 2013 году муниципальный «Институт развития города „НижегородгражданНИИпроект“» представил масштабный проект перестройки стадиона с новыми зданиями, бассейном, тренажерным комплексом и конференц-залами, оценив инвестиции в 1 млрд руб. Он не прошел экспертизу и был признан неоправданно дорогим. В 2017 году проект очередную концепцию реконструкции на 150 млн руб. предложил Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, но объект не включили в госпрограмму «Формирование комфортной городской среды».

Теперь мэрия договаривается с правительством Нижегородской области о финансировании «Водника» за счет адресной инвестиционной программы, уточнил господин Звездин. По его словам, в первую очередь планируется привести в порядок футбольное поле с беговыми дорожками и демонтировать старые трибуны. Замглавы администрации города Леонид Стрельцов добавил, что на «Воднике» планируется построить крытые сооружения, которые позволят заниматься спортом круглый год. Проектно-изыскательские работы господин Стрельцов оценил в 13,8 млн руб., которые планируется выделить из городского бюджета.

Владимир Зубарев