Купленное для южных очистных сооружений «Водоканала» оборудование износилось на 53%

Физический износ оборудования, закупленного для модернизации южной аэрационной станции (ЮАС) МУП «Водоканал» в Екатеринбурге, износилось на 53%. «Оборудование, которое находится на станции, где негативная атмосфера, стоит на улице 11 лет. За это время подшипники, металл и пластик — все пришло в негодность»,— сообщил гендиректор «Водоканала» Евгений Лузгин на комиссии думы Екатеринбурга по горхозу.

Он подчеркнул, что предприятие направило запрос своему учредителю — городскому департаменту управления имуществом (ДУМИ). Однако «вразумительного» ответа, что делать с изношенным оборудованием, не получило. «Приехавшая из ДУМИ комиссия сказала оборудование хранить. Его выбрасывать нельзя», — пояснил господин Лузгин. По его словам, руководство «Водоканала» пыталось продать оборудование в Сочи и Новочебоксарск, поскольку там установлены аналогичные системы. Но местные предприятия отказались.

Напомним, в 2009–2014 годах «Водоканал» закупил оборудование для цеха сушки иловых осадков, модернизация которого является одним из этапов реконструкции южных очистных сооружений. Общая стоимость оборудования тогда составила более 1 млрд руб. Строительно-монтажные работы начались в октябре 2018 года. Однако были приостановлены из-за несоответствия закупленного оборудования размерам и весу.

Господин Лузгин отметил, что установить оборудование не позволяет устаревшая из-за изменений законодательства документация. Кроме того, руководство «Водоканала» выяснило, что изначально оборудование подходило для мукомольного завода, а не для очистных сооружений. «Почему и кем оно было закуплено не нам судить. Мы написали заявление в ФСБ и другие надзорные органы по этому поводу»,— добавил гендиректор «Водоканала».

Отметим, что вопрос модернизации ЮАС является одним из обсуждаемых екатеринбургской общественностью. Одной из главных причин критики стал сильный запах. Руководство МУПа подчеркивает, что цех сушки не решит проблему, и запах окончательно не уйдет.

Как рассказал на заседании комиссии начальник инвестиционной службы «Водоканала» Дмитрий Миронов, в 2020 году предприятие отремонтировало три из 11 аэротентов, а также три из 15 вторичных отстойников, которые служат для отделения ила от очищенных стоков. «Эти меры позволили снизить запах от сооружений. Он сохраняется, но стал менее выраженным. В 2021 году мы планируем реконструировать вентиляцию цеха механического обезвоживания, установить мокрую завесу и попробовать внедрить один из химических методов подавления запаха»,— добавил господин Миронов.

Анастасия Реутова