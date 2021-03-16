Российский венчурный форум-2021 пройдет в Казани 7-8 апреля

В этом году Российский венчурный форум состоится на территории выставочного центра «Казань Экспо» 7-8 апреля. Об этом на брифинге в Доме правительства Татарстана заявил глава Инвестиционно-венчурного фонда региона Айнур Айдельдинов.

По его словам, в мероприятии примут участие порядка 3 тыс. человек и около 200 международных и российских инвесторов. Сам форум будет проходить и в онлайн-, и в офлайн-режиме. В рамках мероприятия планируется провести конгресс, мастер-классы, выставку и т.д.

Господин Айдельдинов добавил, что спикерами форума будут известные российские и международные бизнесмены. Кроме того, ожидается участие президента Татарстана Рустама Минниханова.

"Ъ-Казань"