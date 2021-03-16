В январе — феврале 2021 года отправление пассажиров с крупных вокзалов СКЖД снизилось на 7%

За первые два месяца 2021 года с крупных вокзалов Северо-Кавказской железной дороги в пригородном и дальнем сообщении было отправлено более 2,3 млн пассажиров, что на 7% меньше по сравнению с январем — февралем прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба СКЖД.

Как сказано в сообщении, по отправлению пассажиров в январе—феврале лидирует вокзал Адлер (295 тыс.), на втором месте находится Ростов-Главный (287 тыс.), на третьем — вокзал Сочи (277 тыс.). Затем следуют вокзалы Краснодар-1 (268 тыс.), Ессентуки (97 тыс.), Пятигорск (92 тыс.), Туапсе (65 тыс.), Минеральные Воды (57 тыс.) и Роза Хутор (52 тыс.).

Наталья Шинкарева