Кассация подтвердила наличие техэтажа у краснодарской многоэтажки

Сегодня, 16 марта, коллегия судей Четвертого кассационного суда общей юрисдикции оставила без изменений решение Первомайского районного суда Краснодара, а также апелляционной инстанции Краснодарского краевого суда в части признания 17-го этажа многоквартирного дома по улице Промышленной,33 техническим. Кассационная жалоба департамента градостроительства и архитектуры администрации кубанской столицы оставлена без удовлетворения.

Ранее собственники жилья дома по Промышленной, 33 (входит в ТСЖ «Покровский») обратились в суд с требованием признать незаконным решение департамента, который ввел жилой объект в эксплуатацию, изменив в документе назначение 17-го этажа здания из технического в нежилое. Это впоследствии привело к тому, что помещения изначально предназначенное для размещения общедомовых коммуникаций было продано третьим лицам, которые в установленном законом порядке оформили на нежилые площади право собственности. Как рассказал “Ъ-Кубань” представитель истцов Михаил Волкодав, в настоящее время у 17-го этажа жилого дома есть четыре собственника.

20 февраля 2020 года Первомайский районный суд Краснодара признал незаконным решение городской администрации от 20 октября 2008 года на ввод многоквартирного дома в эксплуатацию и обязал департамент архитектуры и строительства администрации Краснодара внести изменения в разрешение на ввод в эксплуатацию объекта. В частности, в документе следует указать 17-й этаж дома техническим. Также суд обязал градостроительный департамент внести изменение в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию в части изменения площади нежилых помещений многоквартирного жилого дома. Представители мэрии не согласились с данным решением и обжаловали его в вышестоящей инстанции. Коллегия по апелляционным делам Краснодарского краевого суда признала решение районного суда обоснованным и оставила апелляционную жалобу администрации без удовлетворения. Тогда мэрия обратилась в Четвертый кассационный суд, который также узаконил решения нижестоящих инстанций.

Представители администрации на заседании в Четвертом кассационном суде указали на невозможность внести изменения в разрешение на ввод дома по Промышленной, 33 в эксплуатацию, поскольку, согласно статье 55 Градостроительного кодекса РФ, подобное внесение изменений не предусмотрено законом. Кроме того, представители мэрии указали на нарушение прав собственников помещений на 17-м этаже дома, которые зарегистрировали там права собственности в соответствии с законом.

Господин Волкодав указал суду, что внесение изменений в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию по закону возможно, если в документе присутствуют ошибки и опечатки, а в случае с техническим этажом дома по Промышленной – присутствует состав преступления.

В минувшем году бывший руководитель департамента архитектуры и градостроительства администрации Краснодара Игорь Головкин признался следователю, что в 2008 году он с нарушениями закона выдал разрешения на ввод в эксплуатацию трех домов по улицам Промышленной, 33, Фабричной, 10, и Березанской, 89. Нарушения заключались в том, что 17-е этажи зданий он из технических превратил в нежилые. Игорь Головкин избежал наказания в связи с истечением срока давности по данному делу, однако на свободе он остался по нереабилитирующим обстоятельствам.

В настоящее время собственникам жилья в доме по Промышленной, 33 удалось добиться переустройства инженерных коммуникаций на 17-м этаже здания, которые были «зашиты» в стены новыми собственниками помещений. В настоящий момент претензии жителей высотки к мэрии заключаются в том, что департамент градостроительства под видом разрешения на перепланировку последнего этажа разрешил его реконструкцию, что подтверждается проводимыми на фактическом техэтаже работ по изменению фасада и расширению оконных пролетов. По словам Михаила Волкодава, в связи с вышесказанным в настоящее время следственное управление СК РФ по Краснодарскому краю уже возбудило уголовное дело в отношении ряда чиновников краснодарской мэрии по статье «Превышение должностных полномочий» (ч. 1 ст. 286 УК РФ).Что касается права собственности фактических владельцев помещений на 17-м этаже дома по Промышленной, 33, то, по словам господина Волкодава, суды пока на их стороне, несмотря на то, что по соседнему дому по улице Фабричной, 10 суд встал на сторону собственников жилья.

Реакция собственников жилья в многоквартирном доме аргументируется чередой чрезвычайных происшествий, связанный как раз с незаконной перепланировкой технических этажей жилых многоэтажных домов под иные нужды. Так, в минувшую пятницу, 12 марта, произошел крупный пожар на мансардном этаже семиэтажного многоквартирного дома по улице Лазурной в Анапе. Выгорели 24 квартиры из 180. Выяснилось, что 64-летний житель одной из квартир на седьмом этаже построил в техническом помещении сауну. Разрешения на это он не получал. По предварительным данным причиной возгорания стало замыкание кустарно проведенной проводки. Ранее в ночь на 13 сентября 2020 года произошло возгорание в 8-этажном доме по улице Российской, 267/6 в Краснодаре. Дом был построен без разрешительной документации и узаконен через суд. Площадь возгорания составила 4,4 тыс. кв. м. Сгорел верхний этаж, полностью выгорели 54 квартиры. Причиной стала неисправность электропроводки. Жители домов ТСЖ «Покровский» опасаются развития подобного сценария, поскольку на технических этажах их домов хозяйничают посторонние люди.

Дмитрий Михеенко