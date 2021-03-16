Под Ярославлем в ДТП пострадал водитель перевернувшейся «Лады»

Сегодня, 16 марта в поселке Карачиха Ярославского района произошло ДТП, в результате которого пострадал один человек, сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. Дорожно-транспортное происшествие зафиксировано около 8:30 на улице Школьной.

По предварительной информации, на автодороге столкнулись автомобиль Lada Priora, под управлением 21-летнего мужчины и автомобиль Toyota, под управлением 39-летней женщины. После столкновения отечественный автомобиль перевернулся на крышу. В результате ДТП пострадал водитель автомобиля Lada Priora, которому назначили амбулаторное лечение.

В пресс-службе уточнили, что по факту ДТП проводится проверка.

Дарья Сабаева