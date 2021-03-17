Суд обязал райадминистрацию в Бурятии заняться строительством очистных для поселка на Байкале

Кабанский районный суд обязал администрацию Кабанского района заняться строительством очистных сооружений в поселке Танхой, расположенном в Бурятии на берегу Байкала. Иск к муниципалитету подавала Байкальская природоохранная прокуратура. Как сообщило ведомство, в результате прокурорской проверки установлено, что некачественная очистка стоков на очистных сооружениях населенного пункта привела к изменению цвета и появления запаха у воды в озере вблизи станции Переемная. О почерневшей воде в этом районе сообщалось в августе 2020 года. «В сливаемых стоках обнаружено превышение концентраций по шести веществам (хлоридам, взвешенным веществам и другим) в 1,5–14 раз», — говорится в сообщении ведомства. По данным прокуратуры, очистные в Танхое строились 50 лет назад, оборудование изношено настолько, что его ремонт нецелесообразен. «Для решения проблемы необходимо строительство новых объектов коммунальной инфраструктуры и замена ветхих сетей. Инициировать данные мероприятия должны органы местного самоуправления», — сообщила прокуратура. Решение суда в законную силу не вступило.

Екатерина Еременко