Глава Екатеринбургской епархии рассказал о будущем храма святой Екатерины

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений заявил, что одной из первоочередных задач епархии является строительство храма святой Екатерины в Екатеринбурге. «Сегодня важно постараться снять нездоровое напряжение вокруг этого вопроса. Есть проект храма, выбрана площадка для стройки (это территория завода), сейчас идет юридическое оформление земельного участка. После демонтажа здания на его месте можно строить храм. Но есть группа недоброжелателей, которые готовы возобновить протесты. Им не принципиально место, им важно протестовать. И не хотелось бы, чтобы это противостояние возобновилось»,— рассказал он в интервью журналу Московской патриархии.

Митрополит добавил, что одной из главных задач священников остается сокращение «расстояния между людьми и церковью». Во время протестов против строительства храма в 2019 году с протестующими общались порядка 20 батюшек, отметил он. «Характерно, когда возбужденные граждане вступали в разговор со священником, то скоро их запал и агрессия утихали, и люди просто уходили восвояси, понимая бессмысленность личного участия в протестах»,— сказал митрополит.

Храм Святой Екатерины планировалось построить в сквере у драмтеатра к 300-летию Екатеринбурга, которое будет отмечаться в 2023 году. Инвесторами проекта выступали УГМК и РМК. В середине мая в сквере прошли стихийные акции против строительства храма. На протестных выступлениях задержали более 100 человек. После этого президент России Владимир Путин предложил провести опрос по выбору площадки для возведения храма. По итогам голосования 57% голосов получил участок Уральского приборостроительного завода (большая часть здания принадлежит УГМК).

Михаил Мананников