Следствие подозревает депутата думы Иркутска в уклонении от уплаты налогов

СУ СКР по Иркутской области возбудило уголовное дело в отношении действующего депутата думы Иркутска по ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в крупном размере), при этом фамилию его не называет. Сообщается лишь, что подозреваемый возглавлял организацию, которая с 2017 по 2019 годы являлась основным подрядчиком иркутской мэрии по благоустройству городской территории, ремонту и уборке дорог. По версии следствия, именно в этот период организация работала по муниципальным заказам и уклонилась от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль на сумму, превышающую 26 млн руб. «Подозреваемый внес в налоговые декларации заведомо ложные сведения о финансово-хозяйственных взаимоотношениях с 14 фирмами, которые якобы привлекались им для оказания услуг по уборке дорог, в том числе от снега, благоустройству территорий, а также выполнения ремонтных работ на дорогах города. Фактически указанные организации работ не выполняли и услуг не оказывали, денежные средства, перечисленные на их банковские счета впоследствии обналичивались», — говорится в сообщении регионального СУ СКР.

В офисе организации прошли обыски. Источник в администрации Иркутска не смог сказать „Ъ“, о ком именно из депутатов идет речь — в этот период мэром города был Дмитрий Бердников, год назад в результате кадровых перестановок, произведенных главой региона, покинувший должность. Сейчас господин Бердников работает в правительстве республики Якутия. «По идее, это может быть Алексей Кудрявцев или Георгий Ни», — сказал источник в мэрии.

Екатерина Еременко