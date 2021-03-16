В ростовской больнице №6 два отделения вернулись к доковидному режиму работы

С 15 марта в Ростове в городской больнице №6 в штатном режиме начали работать терапевтическое и неврологическое отделения. Об этом сообщается на сайте больницы.

Ранее в корпусе, где находятся отделения, располагался провизорный госпиталь для пациентов с внебольничной пневмонией. «Снижение числа заболевших по Ростову и области позволило сократить количество коечного фонда провизорных и ковидных госпиталей и вернуть их к привычному профилю работы», — отмечается в сообщении.

Напомним, за последние сутки в Ростовской области было выявлено 246 случаев заражения коронавирусом. Количество инфицированных в области превысило 77,2 тыс. человек. По данным сайта стопкоронавирус.рф, за последние 10 дней количество выявленных случаев вируса в регионе не превышало 270 случаев.

Наталья Шинкарева