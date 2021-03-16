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ВС России отказался рассматривать жалобу экоактивиста Эдуарда Кадырова

Верховный суд России отказался передавать для рассмотрения по существу жалобу активиста "Сибай, дыши!", члена Совета по правам человека и развитию институтов гражданского общества при главе Башкирии (СПЧ) Эдуарда Кадырова, сообщается на страничке группы в социальной сети «В Контакте».

В кассационной жалобе активист просил отменить решение Сибайского городского суда от 18 февраля 2020 года, апелляционное определение Верховного Суда Башкирии от 6 июля 2020 года и кассационное определение Шестого кассационного суда общей юрисдикции от 19 ноября 2020 года и вынести по делу новое решение. В жалобе Эдуард Кадыров указал, что подавал административный иск к территориальному и региональному управлениям Роспотребнадзора о признании незаконным бездействия, которое выразилось в том, что населению не сообщили о высоких уровнях загрязнения атмосферного воздуха сероводородом и оксидом серы (до 52,5 ПДК), зафиксированных в Сибае 31 декабря 2018 года и 1-3 января 2019 года. Данные об уровнях загрязнения подтверждаются вступившим в законную силу решением Сибайского городского суда по другому делу. В удовлетворении иска Эдуарду Кадырову было отказано.

Активист планирует обратиться в Европейский суд по правам человека.

Майя Иванова


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