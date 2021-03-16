В Калмыкии замначальника колонии заподозрили в присвоении и растрате

В отношении заместителя начальника — начальника центра адаптации осужденных ФКУ КП-3 УФСИН России по Калмыкии возбуждено уголовное дело о присвоении и растрате имущества с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 160 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по республике.

По версии следствия, в октябре 2018 года подозреваемый вынудил заключенных забить и разделать голову крупного рогатого скота, которая принадлежала исправительному учреждению. Затем замначальника продал ее за 28 тыс. руб. и распорядился деньгами по собственному усмотрению. Кроме того, в декабре 2020 года подозреваемый получил от поставщика по госконтракту 33 головы крупного рогатого скота на сумму в 650 тыс. руб., после чего продал скот. Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Наталья Шинкарева