Анна Русска: «Брендинг в России я взяла на себя»

Анна Русска, брендинг продюсер, маркетинг эксперт, первый российский блогер, создатель группы компаний ANNARUSSKA Group, в которую входят новостной сайт и печатный журнал о стиле жизни «AR World Luxury Guide», Продюсерский Центр по созданию и развитию брендов и Медиа Продакшен компания.



За 10 лет существования компании Анна создала свой успешный бренд, разработала и вывела на рынок десятки брендов и провела более тысячи консультаций по маркетингу, на счету Анны множество благодарных клиентов, которым она помогла создать и развить их бренды и крупные компаний для которых было выстроено множество уникальных стратегий развития. Впрочем, обо всем по порядку.

От любви к моде до брендинг продюсера

После окончания МГУ и работы в Государственной Думе, Анна поняла, что жизнь нужно посветить тому, что любишь и выстроить дело своей жизни так, чтобы работа была в радость и «чем скорее, тем лучше». С детства Анна любила моду, увлекалась на то время недосягаемым как казалось Анне глянцем. Она на интуитивном уровне чувствовала, что модно, а что, нет. И 10 лет назад приняла решение создать свой бренд, создать бизнес своей жизни, название подучилось весьма удачным — «RUSSKA». Анна решила проверить себя и сделать стартап без каких либо инвестиций. Так родилась идея создать новостной сайт. Если учесть, что 10 лет назад в России Instagram еще не существовало, а lifejournal уже становился неактуальным, идея создания новостного сайта была грандиозной. Анна обратилась к другу старшего брата, который и разработал ее первый сайт. Неожиданностью стала крамольная цена домена “russka”. Пришлось отказаться от него и поэкспериментировать. Так и родился бренд «ANNARUSSKA».

Стал вопрос наполняемости ресурса. Эту функцию Анна взяла на себя. Вот и первый секрет ее успеха: «если позволяют навыки и знания, или же вы можете сами обучиться делу, и нет финансовых ресурсов, первое время начните выполнять все задачи самостоятельно». Анна верила в свой проект и несмотря на постоянные высказывания даже близких друзей «у тебя ничего не получится» она двигалась дальше - что стало вторым фактором ее успешности.

В конце 2011начале 2012 года россияне начали осваивать Instagram. Умение отслеживать и фильтровать тренды (третий секрет) говорило, что нужно заводить аккаунт и транслировать в нем что-то интересное. Этим чем-то стали модные образы в шляпах с необычными стрижками. Анна стала узнаваема и получила статус fashionблогера. Тогда им могли похвастаться в России не многие, ведь чтобы вас узнали зарубежом без инвестиций было невозможно. Начались мировые показы, презентации, коллаборации с известными брендами. С Анной начали сотрудничать известные модные дома и бьюти-марки. Если разобрать ее коллекцию пригласительных, можно увидеть логотипы HERMES, FENDI, BULGARI, ETRO, MaxMara, TOD’S, Missoni, Marni, Trussardi и многих других ведущих брендов. Анна мелькает во многих мировых изданиях, к примеру китайских и японских VOGUE, ELLE, BAZAAR посвященных неделям моды. Пожалуй, именно такая многолетняя насмотренность и перенимание опыта уже успешных компаний позволяет ей сегодня нетривиально и красочно презентовать компании на отечественном рынке.

Не удивительно, что к Анне уже многие годы тянутся люди с просьбами помочь им создать и вывести их бренды на рынок. Поначалу это были ювелирные компании и представители fashion индустрии. А многим позже к Анне стали обращаться представители других бизнес- направлений, в том числе и реального сектора экономики. Таким образом к новостному ресурсу в ANNARUSSKA Group практически сразу же премкнуло и второе направление ее деятельности Продюсерский центр по созданию и развитию брендов, который в настоящее время оказывает индивидуальные услуги брендмейкинга полного цикла (от создания стратегии до позиционирования компании на мировых рынках) и маркетинга под ключ с уникальными стратегиями, которые на основываясь на своём опыте разработала Анна.

Русска активно выступает с лекциями на многих популярных российских площадках, в том числе Сколково, Синергия, в концертном зале Барвиха Luxury Village, активно посещает семинары и форумы. Изучение постоянно меняющихся правил интернет-маркетинга (четвертый секрет популярности Анны) делает ее знания и умения востребованными у клиентов.

И еще один секрет успеха...

Пожалуй, он ключевой. В работе Анна выкладывается на все 200%. Ее клиентоориентированный Продюсерский центр обладает необходимой базой для выполнения даже самых труднореализуемых проектов, от которых отказываются другие эксперты и компании. Такой результат достигается в том числе и благодаря обширной партнерской сети как в индустрии лайфстайл, так и в других сферах бизнеса.

Анны Русска: "Честность и преданность к клиентам, любовь к своему делу и непоколебимая вера в его успех, репутаци, трудолюбие и постоянное развитие - вот мой девиз!"

Официальный инстаграм: https://instagram.com/annarusska?igshid=m9x6wx2vsudj