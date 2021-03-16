ФСБ сообщила о задержании в Крыму «подрывника», работавшего на Украину

Правоохранители задержали в Симферополе гражданина России Владислава Есипенко по подозрению в работе на украинскую разведку. В его автомобиле обнаружили взрывное устройство, сообщили “Ъ” в Центре общественных связей ФСБ.

По данным силовиков, задержанный собирал информацию о местах массового пребывания людей и жизнеобеспечения на полуострове. «Указанный гражданин осуществлял фото- и видеофиксацию местности, объектов жизнеобеспечения и мест массового пребывания людей на территории республики. Для исключения проведения подрывных акций в интересах украинских спецслужб, он был задержан. В ходе обследования личного автомобиля обнаружен и изъят предмет с внешними признаками самодельного взрывного устройства»,— уточнили в ЦОС ФСБ.

Также сообщается, что господин Есипенко признал, что выполнял задание офицера действующего резерва 8-го отдела 5-го департамента СВР Украины полковника Кравчука, а самодельное взрывное устройство по его рекомендации хранил в автомобиле для обеспечения собственной безопасности.

По информации “Ъ”, подозреваемый был задержан 10 марта вместе со своей соратницей Елизаветой Павленко после проведения акции ко дню рождения Тараса Шевченко в Симферополе. Женщину отпустили домой после обыска. 12 марта Киевский районный суд Симферополя поместил Владислава Есипенко в ИВС по делу о нарушении ч.1. ст. 223.1 Уголовного кодекса РФ (незаконные изготовление, переделка или ремонт огнестрельного оружия, его основных частей (за исключением огнестрельного оружия ограниченного поражения), а равно незаконное изготовление боеприпасов). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Родственники задержанного обратились к уполномоченному представителю по правам человека в РФ Татьяне Москальковой, а также в Общественную наблюдательную комиссию по Крыму с требованием проверить факты нарушения его прав.

В апреле прошлого года ФСБ России сообщила о пресечении на территории Крыма деятельности Главного управления разведки Министерства обороны Украины, сотрудники которого вербовали россиян, пытались организовать теракты и похитить сведения, содержащие гостайну.

Александр Дремлюгин, Симферополь