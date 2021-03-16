Chanel представляют уникальное колье с бриллиантом 55,55 карата

В честь 100-летнего юбилея аромата N°5 директор креативной студии Chanel Fine Jewelry Патрис Легеро создал ювелирную коллекцию, посвященную знаменитому аромату. В 123 ювелирных украшениях нашли отражение все составляющие легенды №5, от формы флакона до нот шлейфа.

В 1921 году Эрнест Бо и Габриэль Шанель представили первый «женский аромат, который пахнет женщиной». Необычная композиция, лаконичная упаковка, загадочное название — это была настоящая парфюмерная революция. В 1932 году великая Мадемуазель нарушила все принятые во Франции каноны ювелирного искусства, выпустив свою первую и единственную коллекцию ювелирных украшений из платины и бриллиантов — «Bijoux de Diamants». А в 2021 году Патрис Легеро свел два этих открытия воедино в современной ювелирной коллекции Collection №5.

Главная звезда коллекции — колье 55,55 с уникальным бриллиантом в центре. «Это была очень необычная операция,— комментирует Патрис Легеро.— Требовалось огранить алмаз таким образом, чтобы вышел идеальный восьмиугольный бриллиант весом 55,55 карата, не больше и не меньше». Гармоничная форма, изумрудная огранка, символическое число 55,55 карата, безель из 18-каратного белого золота, инкрустированный 104 круглыми и 42 багетными бриллиантами, безукоризненная чистота центрального бриллианта категории D служат доказательством вечного стремления к совершенству и виртуозного мастерства ювелиров Chanel.

Силуэт пробки, абрис флакона, застежка в форме счастливого числа и каскад грушевидных бриллиантов разного размера… Но и это еще не все: колье 55,55 не поступит в продажу, а останется частью собственного собрания Chanel (Patrimoine). Оно составит отдельную, самостоятельную главу в истории высокого ювелирного искусства Chanel, послужит знаком неразрывной связи между ароматом №5 и Вандомской площадью.