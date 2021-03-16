Генерал Золотов передал ярославской Росгвардии 18 новых автомобилей

16 марта в Ярославскую область с рабочим визитом прибыл главнокомандующий войсками национальной гвардии России, генерал армии Виктор Золотов, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Вместе с губернатором области Дмитрием Мироновым он принял участие в награждении наиболее отличившихся сотрудников регионального управления Росгваррдии, которые, в частности, получили медали «За проявленную доблесть» и «За заслуги в укреплении правопорядка».

В пресс-службе уточнили, что Виктор Золотов вручил руководству регионального управления сертификат на 18 новых автомобилей, в числе которых 15 патрульных автомобилей «Лада Гранта», которые будут переданы бойцам вневедомственной охраны.

Виктор Золотов отметил, что в 2020 году с участием регионального управления Росгвардии было проведено более 700 спецопераций, а также обеспечена безопасность почти 130 массовых мероприятий.

Дмитрий Миронов поздравил ярославских росгвардейцев с днем войск национальной гвардии России, который отмечается 27 марта.

«Сегодня я хочу поздравить присутствующих в этом зале и всех ваших коллег с наступающим праздником. Десятилетиями формировались боевые традиции внутренних войск, преемником которых стала Росгвардия. Бережное отношение к ним бойцов и командиров, уважение к ветеранам и строгое соблюдение законов, безусловно, помогают вам выполнять поставленные задачи и добиваться по праву заслуженного уважения руководства страны и наших граждан»,— сказал глава региона.

По данным пресс-службы, на территории региона сотрудниками вневедомственной охраны обеспечивается безопасность более чем 12,3 тыс. объектов, среди которых 8,2 тыс. квартир и домов жителей области. В регионе более 3,5 тыс. объектов, которые подлежат обязательной охране войсками национальной гвардии, в том числе, объекты, имеющие историческую и культурную ценность. В частности, Росгвартия охраняет музей-заповедник «Ростовский кремль», ярославский театр имени Федора Волкова и Толгский монастырь.

Дарья Сабаева