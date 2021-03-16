В России учредили национальную премию ТЭФИ-Мультимедиа для журналистов

Союз журналистов России и фонд «Академия российского телевидения» учредили национальную премию ТЭФИ-Мультимедиа, сообщила генеральный директор фонда Этери Левиева. Глава СЖР Владимир Соловьев отметил, что участие смогут принять сотрудники всех СМИ, а не только работники телевидения и радио, как это было ранее на ТЭФИ.

«Союз журналистов совместно с "Академией российского телевидения" учредили новую премию, премию нового формата, нового поколения — за высшие достижения в области журналистики, которая будет называться "ТЭФИ-Мультимедиа". Эта премия включает в себя различные жанры, направления, виды журналистики. Мы хотим объединить в одном формате и печать, печатные СМИ, и телевидение, и радио, и сегодняшние новые технологии»,— рассказала госпожа Левиева на пресс-конференции (цитата по «РИА Новости»).

«Собрано мощнейшее жюри, мощнейший экспертный совет. Каждый из этих людей — это звезды наших средств массовой информации, телевидения, радио, газет, интернет-СМИ. Очень важно, что теперь в такой премии смогут участвовать не только сотрудники телевидения и радио, как это было раньше на ТЭФИ, теперь могут участвовать и сотрудники газет, интернет-СМИ»,— добавил господин Соловьев.

Этери Левиева отметила, что заявки на участие в новой национальной премии ТЭФИ-Мультимедиа начнут принимать с 15 апреля. Участие допускается по 23 номинациям в сферах телевидения, радио, печати и digital-СМИ.

Напомним, что в мае прошлого года ТЭФИ была перенесена на май 2021 года из-за пандемии коронавируса.