За сутки в Черноземье коронавирусом заболели 673 человека

По данным федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом, за прошедшие сутки в Черноземье выявлено 673 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии в макрорегионе достигло 223 299 человек. За сутки зафиксировано 38 летальных случаев — 19 в Воронежской области, по пять в Курской и Орловской и Липецкой, по два в Белгородской и Тамбовской (всего 4 545 случаев). За минувший день выздоровели 657 (всего 203 322) человек.

В Белгородской области зафиксировано 92 новых случая COVID-19 (всего 32 954), выздоровели 32 (всего 30 424), умерли за все время пандемии — 521.

В Воронежской области — 219 новых случаев (всего 72 033), новых выздоровевших — 237 (всего 66 363), умерли за все время пандемии — 2 170.

В Курской области — 102 подтвержденных диагноза за сутки (всего 32 548), выздоровели 102 (29 265), смертельных случаев с марта 2020 — 513.

В Липецкой области зарегистрировано 95 новых случаев коронавируса (всего 26 264), новых выздоровевших 131 (всего 22 822), смертей с начала пандемии у пациентов с COVID-19 — 481.

В Орловской области — 66 новых случаев (всего 31 508), выздоровели 64 (всего 28 781), умерли с начала пандемии — 483.

В Тамбовской области за сутки подтверждено 99 диагнозов коронавируса (всего 27 992), новых выздоровевших 91 (всего 25 667), летальных исходов у пациентов с COVID-19 с марта 2020-го — 377.

Ирина Лобанова