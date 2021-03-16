Суд отказался признать незаконным арест главы штаба Навального

Петербургский горсуд отказал в удовлетворении иска главы регионального штаба Алексея Навального Ирины Фатьяновой. Она требовала признать незаконным ее арест за призыв к участию в несогласованной акции в поддержку господина Навального.

Ранее Ириной Фатьяновой было оспорено постановление, по которому ей был продлен срок ареста (в общей сложности глава петербургского штаба провела в спецприемнике 16 суток). По данной жалобе она также получила отказ. Госпожа Фатьянова рассказала “Ъ-СПб”, что оба определения суда будут оспорены в ЕСПЧ (Европейский суд по правам человека).

Кроме того, Ирина Фатьянова подала иск против Регионального управления МВД и УМВД по Адмиралтейскому району. Она требует признать незаконным ее содержания в отделе до суда, которое продлилось более суток. Госпожа Фатьянова требует выплатить ей компенсацию в размере 200 тысяч рублей.

Олег Дилимбетов