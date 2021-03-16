Пандемия оказала негативное влияние на 61% предприятий Урала

Пандемия COVID-19 оказала серьезное негативное влияние на экономическое благосостояние 61% уральских предприятий, из них 7% были вынуждены прекратить свою деятельность, подсчитали эксперты Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей (СОСПП). При этом 2% предприятий смогли увеличить мощности производства.
Согласно результатам опроса, который провел СОСПП, главным фактором, повлиявшим на экономическое положение и инвестиционную деятельность предприятий, стало сокращение платежеспособного спроса из-за пандемии COVID-19 — так посчитало 40% опрошенных. По данным СОСПП на 2020 год, относительно статистики 2019 года, уровень спроса снизился с 36% до 14%.
Порядка 29% респондентов назвали неэффективными меры государственной поддержки пострадавшим из-за пандемии отраслям бизнеса, в том числе из-за сложностей ее получения:
- избыточно сложной процедуры отчетности (14%),
- дополнительных требований банков (12%),
- сложного выполнения нормативов программы (9%),
- затягивания решения о поддержке со стороны госорганов (7%),
- организационных трудностей процесса получения помощи (4%),
- высокой доли иностранного участия в компании (4%),
- необходимой индексации зарплат (1%).
У 22% предприятий проблем с получением господдержки не возникло:
наиболее востребованными мерами господдержки стали субсидии на сохранение штата сотрудников (12%), беспроцентный кредит на выплату зарплат (12%) и кредит на зарплату или возобновление деятельности по ставке 2% с возможностью списания (9%). Около 40% участников опроса за государственной помощью не обращались.
Недостаточность и высокая стоимость квалифицированных рабочих назвали проблемой 18% опрошенных. По статистике с 2016 по 2020 год, до 32% возросло число предприятий, на которых всегда были проблемы с набором квалифицированного персонала, до 12% увеличилось количество компаний, где ситуация с устройством кадров ухудшилась (в 2019 году их число составило 10%). На 25% компаний проблемы с поиском персонала отсутствуют, однако количество таких предприятий снизилось на 1% с 2019 года. При этом данная проблема носит системный характер и негативно сказывается на работе только 23% предприятий от числа опрошенных — на большую часть компаний (47%) недостаток кадров не оказывает влияния, однако в перспективе может негативно сказаться на 26% организаций.
Критическими для предприятий стали:
- проверки надзорных органов (24%),
- ограничительные меры против распространения инфекции (23%),
- административные барьеры и «забюрократизированность» процедур (23%),
- проблемы с доступом к госзаказу (21%),
- недостаточность и высокая стоимость квалифицированных кадров (18%),
- тарифы естественных монополий (18%),
- международные экономические санкции (16%),
- введение новых налогов и сборов (14%),
- неразвитость инженерной и социальной инфраструктуры (9%),
- сокращение возможностей по кредитованию (6%).
По итогам исследования в СОСПП полагают, что поддержка бизнеса в условиях пандемии должна состоять из привлечения федеральных средств, обеспечения платежеспособного спроса (в том числе за счет госпрограмм и продвижения предприятий на внешнем и внутреннем рынках), сокращения административной нагрузки и упрощения разрешительных процедур.