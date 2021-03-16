Худруком Пермского ТЮЗа может стать режиссер из Барнаула

В Пермском театре юного зрителя (ТЮЗ) на должность художественного руководителя рассматривается кандидатура режиссера из Барнаула Константина Яковлева, сообщает «Новый компаньон». Господин Яковлев поставил в ТЮЗе спектакли «Гуд бай, Берлин» и «Гарольд и Мод»

Нынешний худрук Михаил Скоморохов намерен покинуть свой пост. Он руководит учреждением культуры с 1982 года.

Константин Яковлев в 2005 году окончил Новосибирский театральный институт по специальности «Актер театра драмы и кино», в 2012 году — Российский университет театрального искусства – ГИТИС по специальности «Режиссер музыкального театра». Работал солистом-вокалистом в Алтайский государственный музыкальный театр. В 2013 году стал главным режиссером этого театра.

Екатерина Лукашевич