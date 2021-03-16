Прибыль предприятий края уменьшилась в прошлом году на 51%

За 2020 год организациями Пермского края получен положительный сальдированный финансовый результат в сумме 151,9 млрд руб., что на 51,4% ниже уровня соответствующего периода предыдущего года. Об этом сообщает Пермьстат.

В целом по краю 69,6% обследованных организаций завершили год с прибылью в размере 173,7 млрд руб. Это на 47,1% ниже уровня соответствующего периода прошлого года. Сумма убытка нерентабельных организаций края увеличилась по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 38,1% и составила 21,8 млрд руб.

Промышленные предприятия края получили положительный сальдированный финансовый результат в сумме 128,9 млрд руб. Доля прибыльных организаций в промышленности края за отчетный период составила 65,1%. Сумма прибыли, полученная ими, достигла 143,2 млрд руб. (на 53,1% ниже аналогичного показателя за январь — декабрь 2019 года).