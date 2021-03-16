Кредиторская задолженность предприятий края выросла за месяц на 9%

Суммарная задолженность по обязательствам организаций Пермского края составила на 1 января 2021 года 1,2 трлн руб., ее просроченная составляющая — 58,7 млрд руб., или 4,7% от общей суммы задолженности. Такие данные приводит Пермьстат.

Кредиторская задолженность организаций края составила 480,2 млрд руб., в том числе просроченные неплатежи — 43,9 млрд руб. По сравнению с декабрем 2020 года этот показатель вырос на 9,2%, просроченные долги снизились на 5,8%. Просроченная кредиторская задолженность отмечена у 150 организаций края (16,2%).

Сумма дебиторской задолженности по сравнению с декабрем 2020 года выросла на 3,2% и к 1 января 2021 года достигла 450,6 млрд руб. Объем просроченных дебиторских неплатежей за месяц снизился на 16,6% и сложился в размере 30,7 млрд руб. Просроченная дебиторская задолженность отмечена у 288 организаций края (31,1% от числа обследованных).