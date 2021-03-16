ОАО «Самарагопроект» спроектирует реконструкцию ул. Дачной за 9 млн рублей

ОАО «Самарагопроект» выиграло тендер на создание проекта реконструкции ул. Дачной в Самаре. Оно получит за свою работу свыше 9 млн руб. Информация об этом содержится на сайте госзакупок.

В проекте, который создаст подрядчик, будут предусмотрены две очереди работ реконструкции ул. Дачной. Первая из них охватит участок от ул. Пензенской до Московского шоссе, вторая коснется участка от ул. Пензенской до ул. Горной. Сама реконструкция ул. Дачной начнется в следующем году и завершится в 2023 году. Работы охватят дорогу длиной 2,2 км с четырьмя полосами движения транспорта.

Георгий Портнов