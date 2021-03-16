Имущество темрюкского молокозавода выставлено на торги за 47 млн рублей

Производственный комплекс и оборудование темрюкского ОАО «Молоко» продают за начальную цену 46,9 млн руб. Объявление о проведении торгов разметила в ЕФРСБ арбитражный управляющий компании.

Имущество реализуется единым лотом. В него входит движимое и недвижимое имущество, механизмы, оборудование, предназначенное для производства молочной продукции (земельный участок для эксплуатации молокозавода площадью 21,8 тыс. кв. м в Темрюке, производственные здания, а также автоматы розлива молока, емкости, холодильные системы и другое оборудование). Имущество находится в залоге у Александра Рындина.

Имущество предприятие пытаются продать не впервые. Как писал “Ъ-Кубань” , в 2017 году его выставляли на торги за 52,2 млн руб.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ОАО «Молоко» зарегистрировано в Темрюке в 1993 году, основной вид деятельности – производство молока и молочной продукции. Размер уставного капитала – 2,7 млн руб., им на 99,96% владеют граждане РФ, на 0,02% - московское ООО «Развитие» и темрюкское АО «Агрофирма “Южная”».

В 2011 году (более поздних данных не представлено) выручка общества составила 76,1 млн руб., данных о прибыли или убытке нет. Согласно материалам ЕФРСБ, наблюдение в отношении ОАО «Молоко» было введено в 2012 году, в 2014 году предприятие признали банкротом.

Виктория Колганова