Свыше 40 тысяч кредитов наличными выдали в феврале в Татарстане

В феврале 2021 года в Татарстане выдали 40,7 тыс. кредитов наличными, что на 9% больше, чем за тот же период 2020-го. Исследование провели специалисты Объединенного кредитного бюро.

Татарстан занял шестую строчку среди субъектов РФ с наибольшим числом выданных кредитов наличными по итогам февраля 2021 года. На первом месте находится Москва с 94,5 тыс. кредитов. Второе место занимает Московская область (83,3 тыс.). В топ-3 также входит Санкт-Петербург (51,3 тыс.)

В России в феврале 2021 года выдали 1,27 млн кредитов наличными что на 2% больше, чем за год до этого.

"Ъ-Казань"