В Воронежской области за сутки от COVID-19 умерли 23 человека

По данным федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом, на 16 марта в Воронежской области зарегистрировано 219 новых случаев заражения COVID-19. Общее число инфицированных с начала пандемии в регионе составило 72 033 человека. За сутки выздоровели 237 человек, а всего 66 363. От последствий коронавируса за последние сутки умерли 19 человек. Обще число ассоциированных с коронавирусом смертей в регионе составило 2170.

В правительстве Воронежской области со ссылкой на данные «эпидемиологических расследований» регионального управления Роспотребнадзора подтверждают общее количество инфицированных и выздоровевших, а также их прирост за сутки. Однако местные власти уже традиционно указывают большее число скончавшихся — 2 560 пациентов с коронавирусом, из них за последние сутки — 23. Разница, напомним, объясняется в подходе к формированию статистики: регион учитывает не только тесты ПЦР+, но и данные компьютерной томографии легких пациентов.

Ирина Лобанова