Количество выданных нижегородцам кредитов наличными в феврале снизилось

В Нижегородской области в феврале банки выдали 24,2 тыс. штук кредитов наличными, подсчитали в Объединенном кредитном бюро (ОКБ). Это на 3% меньше по сравнению с уровнем прошлого года.

Всего в России было выдано более 1,27 млн шт нецелевых потребительских кредитов. Рост по сравнению с уровнем прошлого года составил 2%, по сравнению с январем 2021 года — 14%.

Заметнее всего выдача кредитов наличными выросла в Тюменской области (+20%, до 17,8 тыс.), Югре (+12%, до 2%,8 тыс.) и Санкт-Петербурге (+11%, до 51,3 тыс.). Самое серьезное сокращение зафиксировали в Самарской области (-8%, до 27,1 тыс.), Оренбургской области (-10%, 19,5 тыс.) и Приморском крае (-13%, до 19,3 тыс.).

Анастасия Еремина