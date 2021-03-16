В Пермском крае отправить и получить посылку можно в офисах Сбербанка

Жители Прикамья могут отправлять и получать посылки с помощью сервиса «СберЛогистика» в офисах Сбербанка. Выдачей посылок занимаются 40 филиалов в Перми и 22 филиала в Пермском крае. Полный список пунктов приема и выдачи посылок «СберЛогистики» можно посмотреть на сайте сервиса.

Для клиентов существует два способа доставки – «СберПосылка» или «СберКурьер». В первом случае посылка доставляется от пункта приема до пункта выдачи в среднем за один-три дня, во втором – доставляется курьером внутри города и между городами. Сроки доставки и стоимость зависят от пункта назначения. Оформить посылку клиенты могут заранее, воспользовавшись мобильной и веб-версией «Сбербанк Онлайн», а также на сайте компании «СберЛогистика».

Кроме того, в офисах Пермского отделения Сбербанка уже установлено 114 постаматов для выдачи посылок от частных клиентов, интернет-магазинов и маркетплейсов. Часть постаматов для большего удобства клиентов располагается в зонах круглосуточного обслуживания.

Константин Подвальный, управляющий Пермским отделением ПАО Сбербанк:

– С первых дней работы сервис «СберЛогистика» стал пользоваться популярностью у жителей нашего региона. Клиентов привлекает скорость и качество доставки, а также доступная цена услуги. Процесс отправки и получения посылок максимально прост и понятен. Для удобства клиентов пункты приема и выдачи посылок открыты в шаговой доступности – на базе отделений Сбербанка. Это серьезный шаг в развитии логистических услуг для населения Пермского края. С ростом популярности услуги количество точек приема и отправки посылок сервисом «СберЛогистика» будет увеличиваться.

Мария Зайцева, заместитель генерального директора по коммерции компании «СберЛогистика»:

– Наша компания предоставляет услуги доставки по всей России в 26 тыс. населенных пунктов. Сейчас мы делаем упор на развитие собственной сети пунктов выдачи и постаматов, которые располагаются в отделениях Сбера, поскольку такое месторасположение точек удобно для клиентов. Сейчас сеть «СберЛогистики» насчитывает 13 тыс. точек.