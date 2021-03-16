«СибурТюменьГаз» закончил очистку трубопровода на месте аварии в ХМАО

Специалисты АО «СибурТюменьГаза» завершили работы по полной очистке отсеченного участка трубопровода от остаточных продуктов газопереработки, сообщили в пресс-службе компании. Вытесненные остаточные продукты были утилизированы в проектных амбарах дожига.

В данный момент идет работа по пневматическим испытаниям на герметичность отсеченного участка газопровода. Это позволит получить информацию о возможном повреждении продуктопровода. «По результатам будут приняты решения о дальнейших действиях в отношении эксплуатации действующего продуктопровода или строительству новой “нитки” трубы», — отметили в пресс-службе.

Напомним, 6 марта на резервном подводном переходе протяженностью 1,5 км произошел пропуск пропан-бутана с последующим возгоранием. Переход является частью системы продуктопровода широкой фракции легких углеводов от Губкинского ГПЗ (ЯНАО) до Южно-Балыкского ГПЗ (ХМАО). Свои проверки по факту инцидента организовали Ростехнадзор, прокуратура, Росприроднадзор и Следственный комитет.